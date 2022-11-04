فصل التيار الكهربائي عن 5 محافظات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

تتعرض 5 محافظات غدًا لفصل التيار الكهربائي للصيانة وفقا للجدول الدوري للشركة القابضة لكهرباء مصر، وسط دعوات للمواطنين وأصحاب الأماكن الخدمية والمستشفيات والمخابز لتوفير مغذي بديل فترة انقطاع التيار.

مواعيد فصل التيار الكهربائي عن الغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان عن فصل التيار الكهربائي غدًا السبت بمدينة الغردقة للصيانة الدورية للمحولات، والأماكن هي «زرزارة، ومانتراك، وليسيكو بشارع الكهف» على أن يتم قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

قطع التيار الكهربائي بالدقهلية

وصرحت شركة كهرباء شمال الدلتا عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت عن محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ للصيانة الدورية، وتضمن البيان مواعيد فصل التيار الكهربائي بمحافظات شمال الدلتا من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا، والمناطق هي كفر البطيخ بدمياط ومدينة المنزلة ونبروه بمحافظة الدقهلية ومدينة دسوق وبيلا بمحافظة كفر الشيخ .

أماكن قطع الكهرباء بسوهاج

وأفادت الوحدة المحلية لحى الكوثر بمحافظة سوهاج عن قطع التيار الكهربائي غدًا للصيانة بداية من الساعة 9 صباحا لـ4 عصرًا عن المنطقة الصناعية 1 و2 ومنطقة المعاهد والمساكن.