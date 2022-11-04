استشاري بالأمم المتحدة لـ محمد علي خير: الاحتباس الحراري وراء تغير المناخ

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية التي تعانيها كل دول العالم سببها امتصاص كوكب الأرض لأشعة الشمس صباحاً حتى تكون كوكبا دافئا وصالحا للحياة، ومن ثم تقوم بطرد الجزء المتبقي إلى الفضاء الخارجي، لكن بسبب وجود الكثير من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي أدى ذلك إلى اختلال درجات حرارة الكوكب.

«طنطاوي»: غازات الاحتباس الحراري ليست من الملوثات

وأضاف «طنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، أن غازات الاحتباس الحراري ليست من الملوثات؛ ولكنها غازات ذات طبيعة كيميائية تقوم بامتصاص الأشعة المطرودة من الغلاف الجوي وتقوم بحبسها ثم تسخن تلك الغازات.

«طنطاوي»: غازات الاحتباس الحراري وراء ظاهرة الاحترار

واستطرد: «مع احتباس تلك الغازات في الغلاف الداخلي لكوكب الأرض فتبدأ تلك الغازات تسخن وتزود درجة حرارة الغلاف الجوي، ومن هنا جاء مسمى غازات الاحتباس الحراري، وهي ما تؤدي إلى حدوث ظاهرة الاحترار أو الصوبة الزراعية».

وأوضح أن غازات الاحتباس الحراري مكونة من 7 غازات، أولها ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وهيدرو فلورو كاربون، وبيرو فلورو كاربون وغاز ثالث فلوريد الكبريت، وأضيف إليها مؤخرا ثالث فلوريد النيتروجين، «كل غاز من دول ليه مصدر، والـ7 غازات دول بيطلعوا بسبب النشاط البشري ويتحبسوا في الغلاف الجوي».

وتابع: «تلك الغازات موجودة في الطبيعة بنسب قليلة تسمح بتنظيف الغلاف الجوي نفسه بنفسه، ولكن وبسبب النشاط البشري حدث العكس».