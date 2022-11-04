إبراهيم عيسى: الرئيس سعى لجلب أقوى قادة العالم لمناقشة قضية المناخ في مصر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن التقارير الأجنبية عن مؤتمر المناخ تؤكد أن هدف مصر من إقامة مؤتمر المناخ COP 27 هو الوجاهة السياسية وليس الاقتناع بقضايا البيئة، موضحا أن إقامة مؤتمر دولي مهم معني بالبيئة هدفه تجميل صورة الدولة، ولكن الصحافة الأجنبية تحاول نشر تقارير لتمزيق الصورة.

استضافة مؤتمر المناخ

وأوضح «عيسى» خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس» اليوم، أن الصحافة الأجنبية تحاول إنهاء قضايا البيئة لإخراج سلبيات الدولة المصرية، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سعى لاستضافة مؤتمر المناخ وجلب أقوى قادة العالم في مصر، لمناقشة القضايا المناخية.

لحظة نجاح مصرية

وتابع أن الصحافة الأجنبية لاحظت أن هناك لحظة نجاح مصرية خلال تنظيم الدولة لمؤتمر المناخ COP 27، وحاولوا ضرب هذا النجاح، مؤكدًا أن هدف قمة المناخ هو أن تقوم الدول الصناعية الكبرى التي صنعت الأزمة والمأساة المناخية بدفع مبالغ لدول الجنوب لمواجهة التلوث البيئي.