إبراهيم عيسى: «دعوات التخريب وهم كبير.. ومفيش 11 شخص هيتظاهروا في الشارع»

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر في مصر يوم 11 نوفمبر الجاري، وهم كامل وتام، قائلًا: «يتبقى أسبوع وسنرى وهم دعوات التخريب في الشارع المصري».

«عيسى»: هناك تفهم وتواصل مع نبض الناس

وأوضح الإعلامي ابراهيم عيسى، أثناء تقديمه برنامج «حديث القاهرة» على فضائية «القاهرة والناس» اليوم الجمعة، أن التوجس الأمني من الدعوات للتظاهر والاحتجاجات أمر مشروع، وهناك تفهم للسياسة والتواصل مع نبض الناس، مؤكدا أن جماعات الإسلام السياسي تحاول استغلال الأزمة الاقتصادية لخلق الفوضى.

وأكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن مصر في يوم 11/11 لن ترى 11 شخصا في الشارع يحاولون التظاهر وهذه الدعوات وهم كبير.