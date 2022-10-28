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إبراهيم عيسى: صندوق النقد شريك لمصر ويتابع إجراءاتنا الاقتصادية

كتب:

محمد عزالدين
10:09 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
الإعلامي إبراهيم عيسى

الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنّ صندوق النقد الدولي يعتبر شريكا لمصر، ويتابع إجراءاتنا الاقتصادية كدولة من خطوات وإجراءات.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة القاهرة والناس، أنّ الضرورة تقتضي أن نقف مع الدولة المصرية لحين عبورها الجسر الاقتصادي الصعب، وحينما تكون الأوضاع الاقتصادية غير ضاغطة على أعصاب المصريين نناقش وضع صندوق النقد الدولي.

وتمنى إبراهيم عيسى، أن تسهم حالة الحوار الاقتصادية في الخروج من الأزمة الحالية، مؤكدًا أننا أمام تحدٍ كبير وليس أمرًا سهلًا أمام المصريين.

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بقلم محمد عزالدين