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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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إبراهيم عيسى: أي دعوات للتظاهر في الوقت الحالي «تخريب وفوضى»

كتب:

محمد عزالدين
10:00 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
الإعلامي إبراهيم عيسى

الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ المؤتمر الاقتصادي كان به زخم من الآراء الاقتصادية، متمنيًا أن يتكرر في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف إبراهيم عيسى، في تعليقه ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الجمعة، أنّ الحوار مع أهل الاختصاص والخبراء هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أنّ أي دعوات للتظاهر في الوقت الحالي هي للتخريب والفوضى.

وتابع بأنّه لا يوجد سر في الوضع الاقتصادي لمصر، والعالم يعلم كل شيء عن حجم صادرتنا وواردتنا وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، وكل شيء مالي رقمي موجود في حسابات العالم كله وليس مصر فقط، وقدرة قراءة مشهدنا الاقتصادي متاحة وليست سرًا.

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بقلم محمد عزالدين