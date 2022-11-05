جوني ديب وآمبر هيرد يعودان لأروقة المحاكم مرة أخرى بسبب قضية تعويض

يعود الثنائي الهوليودي «جوني ديب وآمبر هيرد»، مجددًا إلى المحكمة، حيث تقدم الأول باستئناف ضد فوز آمبر الأخير بقضية أكدت فيها أنه شهّر بها وفازت بتعويض قدره مليوني دولار.

جوني ديب وآمبر هرد

وبدأت القصة عندما رفع جوني ديب دعوى قضائية ضد آمبر بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته في ديسمبر 2018 بصحيفة «واشنطن بوست»، حيث أعلنت أنها «شخصية عامة تمثل العنف المنزلي». وقال محامو ديب إن المقال تعرض للتشهير بالرغم أنها لم تذكر أسمة خلال المقال.

واستمرت المحاكمة التي استمرت 6 أسابيع وتم بثها على التلفاز حديث العالم وقتها حيث قالت آمبرد وقتهاأنها تعرضت للاعتداء الجسدي والجنسي من قبل ديب ووصفت هيرد أكثر من 12 اعتداءً مزعومًا، بما في ذلك شجار حدث في أستراليا وتعرضها لاعتداء جنسي وهذا ما نفاه ديب خلال المحاكمة.

مقاضاة جوني ديب لآمبر هيرد

وكان جوني ديب قام بمقاضاة آمبرد بعد مقال كتبته لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post في عام 2018 تحدثت فيه عن تجربتها مع العنف المنزلي، والذي قال محاموه إنها اتهمته زوراً بأنه معتد.وفي يونيو الماضي، أصدرت المحكمة حكماً في صالحه ومنحته تعويضاً بقيمة 10.3 مليون دولار لتشويه سمعته.

من هو جون ديب؟

جوني ديب هو ممثل أمريكي،متعدد المواهب فبجانب التمثيل تعددت مواهبة الفنية فهو رسام ، وممثل شخصيات، وممثل صوت، وممثل كوميدي، ومغنٍ، ومخرج، وكاتب أغاني، ومؤلف، وكاتب سينمائي، ومنتج سينمائي، ومخرج فني، ومنسق موسيقي، وعازف روك، وموسيقي، وتم تدوال أسمة مؤخرا عالميا بعد قضيتة مع طليقته آمبر هيرد.