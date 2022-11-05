الرئيس العراقي: سأحضر قمة المناخ بمصر.. وبلادي تعاني من مشاكل بيئية كبيرة

قالت الرئاسة العراقية، إن رئيس البلاد، عبداللطيف جمال رشيد، تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن حضورهما لمؤتمر «قمة المناخ»، المقرر عقده في مدينة «شرم الشيخ»، مضيفة في بيان، إن المسؤول العراقي، أشار في اتصال هاتفي مع الوزير الأمريكي، إلى المشاكل البيئية التي يعاني منها العراق وشح المياه، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وفي وقت سابق، عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، عن سعادته بالطريقة السلمية والديمقراطية التي جرى بها انتخاب الرئيس في العراق.