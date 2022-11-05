تفاصيل حريق مجمعات تجارية في مدينة النجف العراقية.. النيران امتدت 3 آلاف متر

كشفت السلطات العراقية، تفاصيل جديدة حول حادث الحريق المندلع في منطقة المدينة المائية بـ«محافظة النجف» الواقعة وسط البلاد، وأشار مدير إعلام «الدفاع المدني» في المحافظة، علي تويج، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إلى احتراق مجمعات تجارية تحتوي على ملابس وعطور.

♦️حريق كبير يلتهم منشآت المدينه المائية في النجف.



ومواطن ينتقد دائرة إستثمار النجف.#العراق pic.twitter.com/YXGmqIjbAw — Raad Hashim (@raad_arabi) November 4, 2022

أكثر من 15 سيارة إطفاء لمكافحة حريق «المدينة المائية»

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل محلات تجارية بمنطقة «المدينة المائية» بـ«محافظة النجف» الأشرف. وأكد تويج، عدم تسجل أي إصابات جراء الحريق، مضيفا أن فرق إسناد توجهت بأمر من مدير عام «الدفاع المدني» اللواء كاظم سلمان، إلى محافظة «النجف» الاشرف وأكثر من 15 سيارة إطفاء من المناطق القريبة من «كربلاء-بابل-الديوانية».

المساحة التي اندلعت فيها النيران تبلغ 3000 متر مربع

وفي وقت سابق، قال المدير العالم لـ«الدفاع المدني»، اللواء كاظم سلمان، إن المساحة التي اندلعت فيها النيران تبلغ 3000 متر مربع، مضيفا لوكالة «واع» العراقية، إن جميع البناء فيها من «السندويج بنل».

وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، في وقت سابق، إن «الدفاع المدني» عاجز عن احتواء الحريق حيث تم إرسال تعزيزات إضافية، مشيرة إلى خسائر مادية.