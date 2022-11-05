عضوة بـ«الشيوخ» الأمريكي: يجب إيقاف محور الشر الروسي الإيراني الجديد

قالت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، المنتمية للحزب الجمهوري، مارشا بلاكبرن، إن «طهران» تعتمد الآن على «موسكو» لصنع سلاح نووي، مضيفة أنه يجب إيقاف محور الشر الروسي الإيراني الجديد، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي، أشار في وقت سابق، إلى أن إيران لن تستطيع الإفلات بفعلتها في مساعدة «موسكو»، مضيفًا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الدليل على استخدام الطائرات بدون طيار «المسيرات» التي باعتها طهران لـ«موسكو» في أوكرانيا واضح مثل الشمس.

ألمانيا: «طهران» ترفض التجاوب مع «وكالة الطاقة الذرية»

وأمس الجمعة، قررت مجموعة السبع «الولايات المتحدة - المملكة المتحدة - كندا - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - اليابان»، الاستمرار في فرض أثمان اقتصادية على روسيا والدول الأخرى أو الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الدعم العسكري لـ«موسكو»، في إشارة ضمنية إلى الدور الإيراني في تزويد موسكو بطائرات بدون طيار «المسيرات».

وأمس الأول الخميس، قال وزارة الخارجية الإيرانية، إن التصريحات الانفعالية والاتهامات التي لا أساس لها لن تساعد في حل الأزمة الأوكرانية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قالت في مؤتمر صحفي بختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، في بلادها، إن «طهران» ترفض التجاوب مع «وكالة الطاقة الذرية».