«وكالة الطاقة الذرية»: طهران تسابق الزمن لتكثيف التخصيب في مفاعل نطنز

أعلنت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إن السلطات الإيرانية، تخطط لتركيب 3 مجموعات أخرى من أجهزة طرد مركزي متطورة في «مفاعل نطنز»، مشيرة في تقرير، إلى أن «طهران» تسابق الزمن لتكثيف التخصيب في المفاعل النووي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن «طهران»، ملتزمة بمسار «المفاوضات النووية»، مؤكدة على التوصل إلى اتفاق مستقر ودائم.

كنعاني: الأطراف الغربیة و«واشنطن» تريد ممارسة الضغوط على إيران

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن التوصل إلى اتفاق مستقر ودائم أمر تؤكد عليه بلاده، مشيرا إلى التأكيد على المسألة في الاجتماع مع الممثل السامي لـ«الاتحاد الأوروبي» للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وأضاف كنعاني، أن الأطراف الغربیة والولايات المتحدة الأمريكية تريد ممارسة الضغوط على بلاده لانتزاع التنازلات، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن «طهران» ترفض ذلك وسترد عليه بحزم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

وأکد كنعاني، علی استعداد «طهران» للتعاطي مع جميع الأطراف للتوصل إلی الاتفاق