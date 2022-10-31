أمريكا والصين تبحثان تهديدات الأزمة الأوكرانية للأمن والاقتصاد بالعالم

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الصين، «وانج يي»، تهديدات الأزمة الأوكرانية للأمن والاقتصاد في العالم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، جينادي جاتيلوف، إنه لا توجد منصّة للتفاوض على التسوية في أوكرانيا، مشددا في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، على أن موقف كييف من ضرورة سحب قوات بلاده لا يمكن أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات، وأشار المسؤول الروسي، إلى عدم وجود مقترحات نشطة من جانب «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أوضح مصدر روسي، أن قرارات أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن حركة السفن بموجب اتفاق الحبوب، اليوم الاثنين، لا تلزم بلاده بأي شيء، مؤكدا للصحفيين، تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق.

وعلقت السلطات الروسية، مشاركتها في تفتيش السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية في «إسطنبول»، وفقا لنا ذكرته قناة العربية الإخبارية.وفي وقت سابق، قال «مركز التنسيق المشترك» في «إسطنبول» التركية، أن كييف وأنقرة والأمم المتحدة، اتفقت كجزء من مبادرة «حبوب البحر الأسود»، على نقل 14 سفينة في البحر الأسود، اليوم الاثنين، وتم إخطار روسيا بذلك، فيما أشار مكتب الأمم المتحدة في المركز، إلى أن وفودا منها ومن تركيا ستقوم، بتوفير موظفين من أجل القيام بعمليات التفتيش على 40 سفينة قادمة من البحر الأسود.

اتفاق على جدول زمني لتحرك 16 سفينة على طول الممر الإنساني البحري

وأشار «مركز التنسيق المشترك»، إلى أن اقتراح بأن يوفد الوفدان التركي والأممي، اليوم الاثنين، 10 فرق لكي تفتش 40 سفينة مغادرة، فيما وافقت «كييف» على خطة التفيش هذه، مشيرا إلى أن إبلاغ وفد روسيا.

ولاحقا، نشر المكتب التمثيلي للأمم المتحدة في «مركز التنسيق المشترك»، في بيانات منقحة،، أن وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، اتفقوا على جدول زمني لتحرك 16 سفينة بدلاً من 14 سفينة على طول الممر الإنساني البحري، اليوم الاثنين، منها 12 من الموانئ الأوكرانية و4 إلى الموانئ الأوكرانية.

وحدد «مركز التنسيق المشترك»، أن 6 سفن بدأت في التحرك من موانئ أوكرانيا، لكنها لم تدخل بعد الممر الإنساني، فيما تنتظر 21 سفينة تحمل حمولة مواد غذائية يبلغ وزن حمولتها الإجمالية حوالي 700 ألف طن الإذن بالتحرك في الموانئ الأوكرانية والمياه المجاورة.

بدء 6 سفن محملة 186 ألفا و426 طنا من الحبوب رحلاتها

وكان المركز المشترك، قال في وقت سابق، أن 11 سفينة تم تفتيشها، أمس الأحد، قبل إعلان الوفد الروسي تعليق مشاركته.ومساء امس الأحد، أعلن «التنسيق المشترك»، أن 6 سفن محملة 186 ألفا و426 طنا من الحبوب والمواد الغذائية بدأت رحلاتها، لكنها لم تدخل بعد الممر البحري الإنساني.

وفي وقت سابق، أضاف «مركز التنسيق المشترك»، أن الوفد الروسي المشارك منذ مطلع أغسطس الماضي، في عمليات التفتيش التي تجرى في «إسطنبول» للسفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية، سينسحب لأجل غير مسمى.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن السفن لن تبحر من أوكرانيا في هذه الفترة، مشددة على أن بلادها ستستمر في تفتيش السفن المحملة حبوبا أوكرانية في إسطنبول.

وعد أوكراني ببذل كل جهد ممكن لاستئناف العمل في «حبوب البحرالأسود»

وكان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، وعد في وقت سابق، ببذل كل جهد ممكن لاستئناف العمل في مبادرة «حبوب البحرالأسود»، مشيرا في رسالة عبر الفيديو، إلى أن 218 سفينة تنتظر الفرصة لنقل المواد الغذائية بموجب عقود التصدير أو عبر الولوج إلى موانئ بلاده.

وفي وقت سابق، أعلن «مركز التنسيق المشترك»، في بيان، أن روسيا أخطرت بأنه على الرغم من تعليق مشاركة «موسكو» في مبادرة «حبوب البحر الأسود»، فإنها ستواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة حول قضايا الساعة في الصفقة.

بدورها، انتقدت السفارة الروسية لدى كندا، اتهامات «أوتاوا»، لبلادها بالمسؤولية عن تعطيل العمل مبادرة «حبوب البحر الأسود»، واتهمتها بالضلوع في هجوم «ميناء سيفاتوبول»، التي وصفته روسيا بالإرهابي، بالشراكة مع المملكة المتحدة.

وكانتت وزارة الخارجية الكندية، أعلنت في وقت سابق، أن موسكو هي المسؤولة عن وقف العمل بالمبادرة، وأنها تستخدم الجوع سلاحا للضغط على الغرب.