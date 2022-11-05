تفاصيل عودة موجة الأمطار: «48 ساعة تبدأ يوم الاثنين»

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عودة الأمطار مرة أخرى، حيث من المنتظر أن تشهد البلاد موجة أمطار يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فمن المنتظر حدوث أمطار خفيفة يوم الاثنين القادم بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ درجة الحرارة العظمى هذا اليوم على القاهرة الكبرى 26 درجة بينما تبلغ الصغرى 17 درجة وتبلغ درجة الحرارة على السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 17 درجة.

استمرار الأمطار ليوم الثلاثاء

ومن المنتظر أن تستمر الأمطار ليوم الثلاثاء القادم حيث يتوقع خبراء الهيئة العامة للارصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتبلغ درجة الحرارة العظمى هذا اليوم على القاهرة الكبرى 25 درجة بينما تبلغ الصغرى 18 درجة وتبلغ درجة الحرارة على السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 18 درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس اليوم السبت حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد نهارًا، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.