«الأرصاد» توضح حالة الطقس في مدن القناة غدا: شبورة مائية وانتشار للغيوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان، توقعاتها لطقس غدٍ السبت في مدن القناة، في ظل التغيرات الجوية التي شهدتها في الفترة الماضية من سقوط أمطار وانخفاض في دجات الحرارة.

شبورة مائية صباحاً

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس غد السبت سوف يشهد نشاطا للرياح وتكوّن للشبروة المائية خلال ساعات الصباح على عدد من المناطق منها الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة وانتشار الغيوم

وتضمن بيان الهيئة العامة للأرصاد، أن السواحل الشمالية الشرقية، ومنها مدن القناة، سوف تشهد طقسا معتدلا نهاراً مائلا للبرودة ليلاً، غائما جزئياً، مع انخفاض في درجتي الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط هادئة

وأوضح البيان، أن البحر الأحمر سوف يشهد حالة معتدلة في طقس السبت وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما يشهد البحر المتوسط حالة بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج به، يتراوح بين متر ومتر ونصف واتجاه الرياح شمالية شرقية.