الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا بالإسكندرية: شبورة مائية والحرارة 25 درجة

تشهد حالة الطقس غدًا بالإسكندرية، اعتدال في درجات الحرارة ضمن مناطق السواحل الشمالية، مع وجود شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وتكون درجة الحرارة العظمى وفق حالة الطقس بالإسكندرية غدًا 25 والصغرى 18، وحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر وتكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، بحسب التقرير اليومي للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

فتح الشواطئ المجانية للتمشية

وتبع حالة الطقس غدًا بالإسكندرية، فتح الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للشواطئ العامة المجانية بغرض الصيد والتمشية والتريض بناء على قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى اليوم الجمعة.

استمرار حالة الطوارئ

وتستمر حالة الطوارئ التي أعلنتها شركة الصرف الصحي في الإسكندرية منذ الإثنين الماضي تحسبًا لسقوط الأمطار حسبما كان متوقع من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وشهدت المحافظة خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المحافظة والتي لم تتسبب في أي إعاقات مرورية وغزارتها في العجمي.