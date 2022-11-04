الأرصاد تكشف توقعات الطقس الأيام القادمة.. شبورة ورياح وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات الطقس الأيام القادمة، وتفاصيل درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة بداية من يوم السبت الموافق 5 نوفمبر، حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، مشيرين إلى وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة وبعض الظواهر الجوية في أنحاء متفرقة من البلاد.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل توقعات الطقس الأيام المقبلة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات الطقس الأيام المقبلة

وعن توقعات الطقس الأيام المقبلة، قال خبراء الأرصاد، إن الطقس سيكون مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

ومن الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وشمال الصعيد، والقاهرة الكبري، مع نشاط رياح على مناطق وسط وجنوب سيناء، وأقصى غرب البلاد.

كما يشهد طقس الإثنين والثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 %، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 5 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

درجات الحرارة الأحد 6 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

درجات الحرارة الإثنين 7 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.