حالة الطقس اليوم في المحافظات.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية الكثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، حيث يرغب المواطنون في معرفة آخر الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد طبقًا لتوقعات الهيئة، وذلك بعدما تعرضت البلاد لموجة من الطقس السيء خلال الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتعرض« الوطن» خلال السطور التالية حالة الطقس اليوم في المحافظات طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد المحافظة القاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة مع طقس بارد ليلًا مع طقس غائم جزئيًا.

طقس اليوم في محافظات الوجه البحري

ويشهد طقس محافظات الوجه البحري غائم جزئيا مائل إلى الحرارة نهارًا لطيف مائل للبرودة ليلًا مع تكون الشبورة المائية، لاسيما الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية وهي: «مطروح، العلمين، السلوم، بورسعيد، رفح، وسط سيناء» طقسًا معتدلًا نهارًا مائل البردة ليلاً على أن يكون غائم جزئيا وتتكون الشبورة المائية الكثيفة.

وجاء طقس محافظات الصعيد: «المنيا، الفيوم، بني سويف، أسوان، الأقصر، سوهاج»، طقس مائل إلى الحرارة نهارًا مشمس وتكون الشبورة المائية.

ومن المتوقع أن يكون طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر مشمسًا مع مائل إلى الحرارة مع نشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة لاسيما مع الساعات الأولى من الصباح نظراً لتكون الشبورة المائية.