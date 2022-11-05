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كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ 66.. افتتاح مشروعات واحتفالية بالجامعة

كتب:

خير الله فؤاد
09:06 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
صورة للنصب التذكاري في برج البرلس بكفر الشيخ

صورة للنصب التذكاري في برج البرلس بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن مدينة برج البرلس، وكل مدن المحافظة، تحتفل اليوم، بالعيد القومي للمحافظة الـ 66، الذي يواكب ذكرى معركة البرلس البحرية الخالدة عام 1956، إبان العدوان الثلاثى على مصر، التي حققت فيها قوات البحرية المصرية انتصارًا ساحقًا على الأسطول الفرنسي والإنجليزي وتدمير البارجة الفرنسية جان دارك، أمام سواحل برج البرلس، إذ اختلطت دماء المصريين والسوريين في هذه المعركة في تلاحم عربي خالد الذكر.

وضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء معركة برج البرلس

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة برج البرلس، بمدينة البرلس.

افتتاح عدد من المشروعات

أضاف أنه سيجري افتتاح عدد من المشروعات، وإقامة احتفالية بجامعة كفر الشيخ، تتضمن عددا من الفقرات، منها عرض إنجازات الدولة على أرض المحافظة، وعروض لفرقة الموسيقى العربية وفريق كلية التربية الرياضية، وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، وعرض فيديو «رمال من ذهب».

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