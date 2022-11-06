الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة 12 متهما في قضية تهريب قطع أثرية مصرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا مصريًا وآخر أمريكي، في قضية تهريب قطع آثار مصرية تعود إلى حوالي 4 آلاف سنة.

تهريب قطع أثرية

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، عدد 11 متهمًا يحملون الجنسية المصرية وآخر يحمل الجنسية الأمريكية، إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بتهريب عدد من القطع الأثرية الذي وصل عددها إلى 586 قطعة، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم الأمريكي في شهر فبراير الماضي، في مطار جون كنيدي، ومعه عدد القطع الأثرية في 3 حقائب مغلفة.

نقل القطع الأثرية وبيعها

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم الأمريكي كان في طريقه إلى نقل القطع الأثرية إلى ولاية نيويورك بغرض بيعها، وعند ضبطه وفحص القطع الأثرية تبين أنها تعود إلى حوالي 4 آلاف سنة.

تكوين تشكيل عصابي

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم الأول قام بتهريب عدد من القطع الأثرية إلى خارج جمهورية مصر العربية، فضلًا عن قيامه بتشكيل وإدارة تشكيل عصابي شارك فيه المتهمين من الثاني وحتي الأخير، وحاز وأحرز قطع أثرية وابتاعها وذلك دون مستند رسمي يفيد بخروجها من مصر بطريقة غير مشروعة.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير اشتركوا في تكوين تشكيل عصابي كان الغرض منه تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد عن طريق الاتفاق والمساعدة بتهريب الآثار، وبذلك تمت الجريمة.