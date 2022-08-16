الموانئ تكشف أغرب حوادث تهريب الآثار.. منها «جزء من مومياء داخل سماعات»

قال الدكتور حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إنّه أثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب من مطار الأقصر الدولي، ظهرت بعض الأشياء الغريبة في أمتعته، وبالفحص تبيّن أنّها عملات واتجهت الشرطة إلى الوحدة الأثرية الموجودة في المطار.

تم فحص القطع وتبين أنها 97 عملة ترجع إلى العصر العثماني

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «الوحدات الأثرية التابعة لنا موجودة في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية على مدار الساعة، وتم فحص القطع وتبين أنّها 97 عملة ترجع إلى العصر العثماني، فيها فئات مختلفة، وكانت تستخدم أيضا في عصر محمد علي باشا».

نتواصل مع الجهات الأمنية والرقابية لتولي التحقيق

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية: «نحن كأثريين موجودين في المنافذ لا يخصنا إلى أين ستتجه أو من فعل ذلك، لكننا نتعامل مع قضية تهريب الآثار ونمنع تهريب الآثار، لكن من ناحية أخرى تتولى الجهات الامنية التحقيق لمعرفة من أين حصل عليها، وممكن القضية دي تجيبة قضايا تانية أهم خارج المطار، ولكن في الحال نتواصل مع الجهات الأمنية والرقابية لتولي التحقيق».

الوحدات الأثرية تغطي جميع المنافذ على مستوى الجمهورية بواقع 48 وحدة

وأردفت: «الوحدات الأثرية تغطي جميع المنافذ على مستوى الجمهورية بواقع 48 وحدة، يتواجد فيها أثريون من كل التخصصات ونفحص ونحدد ونقول إنّ ما يتم تهريبه أثر أو لا، وإذا احتجنا إلى خبراء في تخصصات دقيقة نستدعيهم على الفور والفصل في المعروض أمامنا».

تهريب أجزاء مومياوات فرعونية داخل سماعات إستريو

وعن أغرب قضية، قال رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، «كان فيه قضية غريبة جدًا في 2020 وكانت من مطار القاهرة، واحد كان مهرب أجزاء مومياوات فرعونية جوا سماعات استريو، واكتشفناها عن طريق أجهزة الأشعة السينية».