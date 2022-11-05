وزير النقل: نسير بثبات في خطة تطوير السكة الحديد للحد من الحوادث

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث نظم كهربة الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بالسكة الحديد بإجمالي أطوال 1900 كم، وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث، لضمان رفع مستويات الأمن والسلامة، وزيادة عدد الرحلات اليومية على كل الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مشيراً إلى أن تحديث الإشارات سيعمل على الحد من حوادث القطارات.

نسير بخطوات ثابتة في تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الوزارة تسير بخطوات ثابتة ومتقدمة في تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد، للحد من حوادث القطارات، والقضاء نهائياً على تأخيرات القطارات اليومية، لافتاً إلى أنه جرى تطوير الورش الإنتاجية مثل ورش السبتية بالشراكة مع شركةPRL لصيانة وتجديد جرارات PRL، وورش التبين بالشراكة مع شركة GE لصيانة وتجديد جرارات GE، وورش الفرز بالشراكة مع شركة TMH لصيانة العربات الروسية، وورش العباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

نقل مليون و500 ألف راكب بالقطارات يوميا مطلع 2024

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تسعى لنقل مليون و500 ألف راكب يومياً عبر قطارات السكة الحديد، مؤكداً أنه جرى وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء وتأهيل وتدريب العناصر البشرية في السكك الحديدية، يجري تطبيقها في اختيار 550 مهندسا، وتدريبهم لمدة 6 أشهر، و3250 فنيا وقائد قطار، وتدريبهم لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية، علاوة على إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالسكك الحديدية بفترة دراسية مدتها 4 سنوات بهدف الحصول على عنصر بشري متميز يمتلك المهارات العلمية والعملية وقد بدأت الدراسة بالمعهد العام الدراسي الحالي.

إجراءات صارمة داخل المحطات والقطارات لمواجهة كورونا

وشدد وزير النقل، على ضرورة استمرار تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة داخل المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، مشيراً إلى أن جميع القطارات العاملة على كل الخطوط إما جديدة أو محدثة، وأنه لا توجد أي عربة قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد، منوهاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسن ورفع الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.