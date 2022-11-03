وزير النقل: رفع طاقة نقل البضائع لـ13 مليون طن سنويا بدءا من 2024

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة لديها خطة شاملة وكاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنّه تم الانتهاء من تصنيع وتوريد 131 عربة بضائع من إجمالي 140 عربة بضائع سطح للحاويات، وتوريد 75 عربة نقل غلال، وتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة، لرفع طاقة نقل البضائع إلي 13 مليون طن سنويا في عام 2024.

تطوير السكة الحديد يحد من حوادث القطارات

وقال وزير النقل لـ«الوطن»، على هامش تكريمه سائق قطار شربين، إنّ تطوير السكة الحديد يعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، ويحد حوادث القطارات، لافتا إلى أنّه جار العمل الجاد لتطوير الوحدات المتحركة، و البنية التحتية وتطوير وتحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتطوير ورش الصيانة وتنمية العنصر البشري، موضحا أنّ جميع القطارات العاملة على قضبان السكك الحديدية جديدة وأخرى محدثة ولا يوجد قطار قديم يعمل على القضبان.

نسعى لنقل مليون و500 ألف راكب بقطارات السكة الحديد

وأوضح وزير النقل، أنّه جرى توريد 110 جرارات جديد من إجمالي 260 جرارا جديدا، وإعادة تأهيل 48 من إجمالي 172 جرارا، لرفع طاقة نقل الركاب عبر قطارات السكة الحديد إلى مليون و500 ألف راكب يوميا بدءا من 2024.

ولفت إلى توريد 1300 عربة ركاب جديدة، تم وصول 658 عربة منها حتى الآن، وجرى التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات كاملة بعربات مكيفة، حيث وصل القطار الأول في أبريل الماضي، وانتهى التشغيل التجريبي له، فضلا عن إعادة تأهيل ورفع كفاءة 1385عربة عادية، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1206 عربة منها.

إجراءات مشددة داخل القطارات والمحطات لمواجهة كورونا

وشدد وزير النقل، على جميع العاملين بالسكة الحديد، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل القطارات والمحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين سواء عبر قطارات السكة الحديد أو مترو الأنفاق.