وزير النقل: تدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع خلال أيام

تستعد وزارة النقل، لتدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر الحالي، موضحة أن المشروع يتم طبقا للمواصفات العاملية لتقديم خدمات فاخرة لجميع مرتادي من الركاب، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا، حفاظا على العاملين والفنيين والمهندسين القائمين على تنفيذ المشروع.

تدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن العمل جار على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين الخط الأول (العين السخنة- العلمين- مطروح- الفيوم)، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ، مشددًا على أن المشروع ينفذ طبقا للمواصفات العالية، وسيقدم خدمات متميزة لجميع مرتادي من الركاب وقت تشغيله رسميا.

الخط الأول من القطار الكهربائي السريع يشمل 22 محطة

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العلمين- مطروح- الفيوم) يشمل 22 محطة، لافتا إلى أن القطار الكهربائي وسيلة مواصلات عصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتعمل على استهلاك الوقود، مؤكدا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

إجراءات مشددة ضد كورونا تزامنا مع تنفيذ القطار الكهربائي السريع

وأوضح وزير النقل، أنه شدد على جميع العاملين بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بكافة مناطق المشروع، حفاظا على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين، مطالبا جموع العمال بالعمل على مدار الساعة لإنجاز نسب المشروع، مؤكدا أن القطار الكهربائي السريع سيقدم خدمات فاخرة لجميع مرتاديه من الركاب.