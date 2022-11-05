رئيس صحة النواب: لا يوجد نقص في الأدوية والمصانع المصرية تنتج أكثر من 90%

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوضع الوبائي مستقر حاليًا داخل البلاد، وهناك توافر لكل الأدوية والمستلزمات الطبية دون رصد أى مشكلات بشأنها، لافتًا إلى أن الشركات المصرية تنتج أكثر من 90%، لتغطية احتياجات السوق المحلية، مؤكداً أن جائحة «كورونا» أثبتت قدرة الدولة في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها.

ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد زيادة وانتشار الإنفلونزا العادية عن كورونا، وأن هناك استعدادات تامة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بها، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحقق السلامة للجميع.

كورونا فيروس

وناشد عضو العليا للفيروسات التنفسية المواطنين بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والتباعد الاجتماعي والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.