كوريا الجنوبية تعلن إصابة 40 ألف شخص بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل «صفر وفيات» بفيروس «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 عند حالة وفاة.

الصين تعلن تسجيل 596 إصابة بفيروس «كورونا»

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم السبت، أن البر الرئيسي للبلاد، سجل 596 إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا» و 61 إصابة وافدة من الخارج، مشيرة في تقرير يومي، إلى خروج 251 مريضا بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم، أمس الجمعة.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس «كورونا» في البر الرئيسي الصيني، إلى 262966 حالىة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، أن إجمالي المرضى، الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم من فيروس«كورونا» في البر الرئيس، ارتفع إلى 251737 شخصا.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 40903 إصابة بفيروس «كورونا»، بينها 57 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 25801564 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 39 حالة وفاة بفيروس «كورونا»

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الكوري الجنوبي،«هان دوك سو»، إلى أن عدد الإصابات اليومية بـ«كورونا» قد يصل إلى 200000 حالة بسبب احتمال وصول أنواع جديدة من الفيروس

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية، سجلت 39 حالة وفاة بفيروس «كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 29354 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، تخطط السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، للكشف عن إجراءات مكافحة الفيروسات لموسم الشتاء يوم الأربعاء المقبل.