كوريا الجنوبية تسجل 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 43449 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 49 إصابة وافدة من الخارج، و35 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية

وأوضحت «وكالة مكافحة الأمراض»، أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 25760701 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 29315 حالة وفاة.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الجمعة، تسجبل 704 إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا» في البر الرئيس للبلاد، أمس الخميس.

وسجلت السلطات الصحية الصينية، «صفر وفيات» بفيروس «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى خروج 324 مريضا بفيروس «كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم من في البر الرئيسي الصيني، ليرتفع الإجمالي إلى 251486 شخصا.