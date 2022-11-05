رئيس البنك الدولي: مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2023.. والفقراء الأكثر تضررا

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، للمرة السادسة على التوالي خلال العام الجاري، ليقول ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن هذه القرارات تسببت في مخاوف من حدوث ركود عالمي في 2023.

أسعار الفائدة كانت منخفضة لفترة طويلة

وأضاف خلال لقاء له في «قناة cnn»، إن أمريكا تمتلك أقوى اقتصاد في العالم وهو ما يقلل المخاوف من ركوده، موضحًا أن انخفاض الفائدة لفترة طويلة في السابق كان التحدي الأكبر وهناك محاولات حاليا للانتقال إلى وضع محايد من خلال إعادة تسعير طويل للأصول العالمية وهو ما جرى الوصول إليه الآن.

أسباب تدفع الاقتصاد العالمي للركود والتباطؤ

وأشار إلى أن هناك عدة أسباب تدفع الاقتصاد العالمي للركود والتباطؤ، منها الأزمة الروسية الأوكرانية، وقرارات الإغلاق التي عادت لها الصين بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى بها، لذلك يعاني العالم من الأزمات الحالية.

ولفت إلى أن الفقراء في جميع العالم الأكثر تضررًا وشعورا بالتضخم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف بعض العملات النقدية لبعض البلدان النامية، ما يسبب ارتفاعا في الأسعار بشكل أكبر.