أبرز تصريحات بهاء سلطان في برنامج أنغام.. «باخد رأي زوجتي في أعمالي»

حل الفنان بهاء سلطان ضيفا في إحدى حلقات برنامج «أنغام»، والذي تقدمه الفنانة أنغام عبر شاشة قناة «dmc»، وخلال الحلقة فتح قلبه وتحدث في كثير من الأمور التي كشف عنها للمرة الأولى وتفاعل معها الجمهور.

بهاء سلطان في برنامج «أنغام»

وتحدث الفنان بهاء سلطان عن طقوسه فى شهر رمضان الكريم، وقال إنه انقطع عن المشاركة في الخيم الرمضانية منذ ثلاث سنوات تقريبا «جربت من كام سنة، وعجبتني فكرة إن أقعد أصلي، وأقرأ قرآن، وأعيش رمضان عادي مع اللي حواليا، وريحتني أوي الفكرة دي».

وتطرق الفنان بهاء سلطان الى أنه لم يكن مهتما إطلاقا بالموسيقى والغناء وهو في سن صغير، وكان اهتمامه الأكبر متركزا في كرة القدم والمسجد، ولم يكن يتخيل بأنه سيصبح مطربا فى يوم من الأيام.

زوجة بهاء سلطان

كما تحدث «بهاء» عن زوجته للمرة الأولى، وقال إنها تحب الغناء، وكانت تدرس في معهد الفنون المسرحية، وأنه يأخذ رأيها في أغانيه، وعندما تبدي إعجابها بأغنية تحقق نجاحا كبيرا.

ووجهت أنغام سؤالا لبهاء سلطان عما إذا حاول التلحين من قبل، فرد بأنه لم يحاول على الإطلاق، وسبق وحاول معه تامر عاشور لكنه لم يخض التجربة.