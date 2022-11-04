بهاء سلطان لـ أنغام: حظي حلو مع عزيز الشافعي.. وأغنية «أنا غلطان» عمرها 10 سنوات

عبّرت أنغام عن إعجابها بأغنية «أنا غلطان» للفنان بهاء سلطان، قائلة: «أنا كلمت عزيز الشافعي قولت له أنا غيرانة من بهاء سلطان بسبب أغنية أنا غلطان»، ليرد الأخير: «الأغنية عمرها 10 سنوات، وأنا حظي حلو مع عزيز الشافعي».

بهاء سلطان: أول ما سمعت أغنية ميدالية مفاتيح قلت تغنيها أنغام

وأضاف بهاء سلطان، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام: «اشتغلت مع عزيز الشافعي على أغنية (ميدالية مفاتيح)، وأول سمعتها قلت له الأغنية دي تغنيها أنغام، لأن الأغنية فيها شخصيتك».

وسألته أنغام هل أنت موهوب في التلحين؟، ليرد بهاء سلطان: «عمرى ما جربت ألحن، معنديش الملكة دي، أنا بحب أركز في شغلي بس، ودايمًا بطلب من ربنا يديمها عليّا نعمة».

باقة من أجمل أغانيه

وأشعل الفنان بهاء سلطان استديو برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، بباقة من أجمل أغنياته الناجحة ذات الشعبية الكبيرة إلى وقتنا الحالي، من ضمنها «أنا مصمم»، و«تعالى أدلعك»، و«الواد قلبه بيوجعه»