بهاء سلطان عن مسيرته: «فضل ربنا عليّ كبير.. وفي ناس كتير تعبت معايا»

أشادت الفنانة أنغام بالمطرب بهاء سلطان، قائلة: «من خصالك الحلوة كمغني، ومن أجمل صفاتك أن كل حاجة بتليق عليك، تغني الدراما زي قلبك يا حول الله والمغني العفي اللي كله شجن ويبكي، وتقول تعالى أدلعك تخلينا نرقص وصوتك يفرح.. بتعمل كده إزاي»، ليرد عليها بهاء سلطان قائلا: «كلامك جميل وواصلي أوي».

بهاء سلطان: دور الملحن عندي مهم جدًا

وأضاف بهاء سلطان، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن الملحن يكون له نظرة في الغناء: «ممكن أغني بشكل فالملحن يقولي لأ أنا عاوز الفكرة دي أو الروح دي.. دور الملحن بيبقى مهم أوي بالنسبة لي».

وتابع: «فضل ربنا عليا كبير في مسيرتي، وفي ناس كتير تعبت معايا، ونفسي الحالة دي تدوم بينا، مفيش حاجة بتتفرض عليا، وبحب كل واحد يشوف شغله لأنه بيطلعه كويس أوي مش بحب أعيش في الدور».

بهاء سلطان: كل اللي حواليا تعبوا معايا

وخلال الحلقة، عبرت أنغام عن حبها لصوت ضيفها بهاء سلطان قائلة: «أنا من جمهورك وأنت من الأصوات المفضلة لي بدون مجاملة، بسمعك وبعيد الغنا عشان حلاوة المغني»، ليرد بهاء: «لي الشرف، ده كتير عليا».

وتابعت أنغام: «استغربت إنك غنيت كورال في بداياتك، لأن صوتك صوليست، ولما بيختاروا أصوات كورال مش بيختاروا صوت يطغى على صوت المطرب».