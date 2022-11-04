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بهاء سلطان لـ أنغام: أبويا كان قارئ للقرآن.. وأخويا أخد باله من موهبتي

كتب:

محمد عزالدين
11:15 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
الفنان بهاء سلطان

الفنان بهاء سلطان

وجَّهت الفنانة أنغام سؤالا للفنان بهاء سلطان، قائلة: «من أول من اكتشف موهبتك في البيت؟» ليرد: «أبويا كان قارئ للقرآن وفاهم في الأصوات وأمي كانت في حالها.. لكن أخويا كان سمِّيع وبيحب الغناء هو اللي خد باله من موهبتي».

كنت بقعد في أوضتي وأغني للنقشبندي

وأضاف بهاء سلطان، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، «أمي وأبويا حضرا شوية نجاحاتي لغاية ألبوم (ومالنا) قبل أن يودعا الدنيا، كنت أقعد في أوضتي وبغني للشيخ سيد النقشبندي وأحاكي الشيخ محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوي».

ولفت إلى أنه كان يسمع «سيد الكونين» للشيخ محمد عمران، التي تبلغ مدتها حوالي 40 دقيقة، متابعا: «دي أول حاجة خلتني أركز عليها مع الشيخ محمد عمران، والفترة اللي فاتت سمعته كتير هو والموسيقى التركي، مش بستوعبها علشان أتعلمها لكنها ممتعة».

كنت بسمع «سيد الكونين» للشيخ عمران

وتصدرت أنغام وبهاء سلطان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بمجرد نشر مقطع تشويقي للقاء الفني المرتقب بينهما من خلال برنامج «أنغام»، والذي انطلق عرضه مع بداية شهر أكتوبر الماضي، واستقبل عدد من النجوم أبرزهم مدحت صالح، راغب علامة، نوال الزغبي، فرقة واما.

وجَّهت أنغام سؤالا إلى بهاء سلطان حول طقوسه في رمضان، وأجاب: «مش بنزل خيم رمضانية.. بقعد أصلي وأقرأ القرآن، وأقضي رمضان وسط أهلي، جربت كدة وطلعت حلوة».

وعن علاقته بتترات المسلسلات الرمضانية حين كان صغيرا، قال: «وأنا في السن ده مكانش في بالي الغناء، لحد ما أخويا خد باله من موهبتي».

ووجَّهت أنغام التحية لأخيه لاكتشافه موهبة بهاء سلطان لتخرج إلى النور، وقالت: «أنا عايزة أشكر أخوك.. ده عمل معروف فيك وفينا». 

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بقلم محمد عزالدين