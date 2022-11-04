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بهاء سلطان لـ أنغام: بشجع الزمالك ولعبت في أشبال الأهلي

كتب:

محمد عزالدين
11:29 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
الفنان بهاء سلطان

الفنان بهاء سلطان

كشف الفنان بهاء سلطان عن ميوله الكروية، قائلا: «أنا من مشجعي نادي الزمالك»، بينما أعلنت أنغام انتماءها للنادي الأهلي.

لعبت في أشبال الأهلي لكن مشجعتهوش

وأضاف بهاء سلطان، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، «أنا زملكاوي ورغم كدة لعبت كرة القدم فى أشبال الأهلي، لكن أكمل لعب رياضة كرة القدم.. لعبت في الأهلي ومطلعتش أهلاوي، وبقالي سنين ملعبش كورة».

وعن أجواء تسجيله للأغنيات: «مش بذاكر الأغنية كتير، مرة ولا مرتين وأروح أسجل على طول، وبيتعبوا معايا في الاستوديو عشان مش بحفظ الأغاني».

بداياته الفنية

وروى الفنان بهاء سلطان، قصة بدايته الفنية، وغنائه في كورال مع الفنان مصطفى كامل، قائلاً: «أخت حسام حسني كانت زميلتنا في كلية التربية الموسيقية، فعرضت عليا الغناء، وكان أخوها بيكوّن فريق كورال، واختارني، وبدأنا في تسجيل بعض الأغاني».

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