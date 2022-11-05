تفاصيل خروج مسيرة «شعلة العدالة المناخية» بشرم الشيخ.. فيديو

قالت هبة ممتاز، مديرة العلاقات العامة والتواصل ولجنة المتطوعين في مؤتمر الشباب للمناخ السابع عشر، إنه مع بداية الحديث عن التنمية المستدامة كان لابد من إشراك الشباب في صنع القرار في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وفيما يخص البيئة كان لدينا هدف المساواة بين الجنسين وإشراك الشباب والفتيات في كل قضية موجودة في التنمية المستدامة.

أضافت أنه جرى العمل على توعية الشباب بأهمية التغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي من خلال عمل دورات تدريبية ومن خلال التكريز على أفكار وأبحاث الشباب وإشراك الشباب في صنع القرار.

خروج مسيرة «شعلة العدالة المناخية» بشرم الشيخ

تابعت مديرة العلاقات العامة والتواصل ولجنة المتطوعين في مؤتمر الشباب للمناخ السابع عشر خلال حديثها مع همام مجاهد مراسل ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشباب بالأمس في شرم الشيخ خرجوا بمسيرة، تحت شعار مسيرة «شعلة العدالة المناخية»، والتي بدأت مع 100 دولة أفريقيا، وجنسيات أخرى، وكانت الهتافات عن التغيرات المناخية، حيث يركز الأمر على تأثير التغيرات المناخية على دول العالم وبالأخص دول أفريقيا، التي تأثرت كتيرا بها، وهذه المسيرة سلمية تتطرق لأفريقيا والفيضانات والزلازيل.

مؤتمر الشباب للمناخ السابع عشر يحدث على هامش «COP 27»

وأوضحت «ممتاز»، أن أكثر المشاركين في المسيرة كانوا من الشباب والأطفال حيث يوجد أطفال تهتم بالتغيرات المناخية والبيئة، بالإضافة للشباب، موضحة أن مؤتمر الشباب للمناخ السابع عشر يحدث على هامش مؤتمر المناخ «COP 27».