مصرع أسرة كاملة في انقلاب سيارة على طريق وادي النطرون بالبحيرة

لقيت أسرة مكونة من خمسة أفراد، مصرعها إثر انقلاب سيارة ملاكي وأخرى نقل، على طريق وادي النطرون في محافظة البحيرة، وجرى نقل جميع الضحايا إلى أقرب مستشفى.

أسماء الضحايا

واستقبل مستشفى اليوم الواحد في محافظه البحيرة، اليوم السبت، ضحايا حادث سيارة طريق وادي النطرون، وهم «عبد الستار منصور خوير من محافظة مطروح وزوجته وثلاثة من أبنائه»، وجرى التحفظ على الجثث في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت على الفور شرطة تأمين طريق وادي النطرون ب محافظة البحيرة ومباحث المرور وشرطه النجدة، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.

جديد بالذكر، أن الضحايا الـ حادث من أبناء قبيلة القناشات بمحافظه مطروح، وكانوا مسافرين إلى محافظة البحيرة.