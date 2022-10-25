إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على الطريق الساحلي بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الساحلي اتجاه رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الساحلي اتجاه رشيد، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتم نقل المصابين للمستشفى الشاملة.

تحديد أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من عبدالله فتحي محيي الدين ندير، 45 عاما، مصاب بجروح متفرقة واشتباه نزيف بالمخ، وسلامة محيي الدين ندير، 65 عاما، مصاب بكدمة بالرأس واشتباه كسر باليد اليسرى، ومحمد خليفة ندير، 60 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطارق السعيد ندير، 35 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفتحي فتح الله ندير، 35 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم عمال ومن عائلة واحدة، ومقيمون بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.