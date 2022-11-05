أحمد السقا يحاور جمهور معرض «الشارقة الدولي للكتاب»: أحب كتابة الشعر

كشف الممثل المصري النجم أحمد السقا لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب عن مسلسل تلفزيوني جديد يقوم ببطولته ويعرض في رمضان القادم بعنوان "الجبل" من إخراج محمد سلامة، وأظهر السقا موهبته في كتابة الشعر باللهجة العامية، وعبّر عن حبه للشعر الجاهلي وتفضيله لقراءة الكتاب المطبوع أكثر من الكتب الإلكترونية.

وتحدث بطل مسلسل الاختيار عن عدد من المشاهد التلفزيونية التي قام بأدائها مع أبطال المسلسل واعتبر تمثيله فيه تشريفاً لسيرته الذاتية، لما في المسلسل من استعادة لذكريات فترة مهمة عاشتها مصر ولما له من أثر في تعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال حديثه مساء الجمعة في الجلسة التي جمعته في قاعة الاحتفالات بالمعرض مع مؤلف سيناريو مسلسل الأختيار هاني سرحان، وأدارتها الإعلامية سالي شاهين، حيث أعاد السقا نجاح أبطال "الاختيار" إلى السيناريو المتقن والإخراج الممتاز وجهود نجوم العمل في الالتزام بأدوارهم، واعتبر نفسه محظوظاً بالمشاركة في المسلسل الذي استمتع بالتمثيل فيه، وشبه النتيجة النهائية التي خرج بها فريق العمل باللعب في مباراة رياضية ناجحة.

أمنية لم تتحقق

وكشف السقا أن إحدى أمنياته التي لم تتحقق أن يعزف على الجيتار، وأن أفضل ما حدث في حياته ولم يكن يتوقعه أنه أصبح ممثلاً، لأنه عندما التحق بأكاديمية الفنون كان يرغب في دراسة النقد الفني، لكنه وضع أثناء ملء استمارة الالتحاق بالأكاديمية إشارة في اللحظة الأخيرة أمام خيار دراسة التمثيل.

وأشار إلى أن أحد أسرار نجاح المسلسل يكمن في إظهار الجانب الإنساني في حياة شخصياته العسكرية، ولفت إلى أن الشباب الذين لم يكن وعيهم قد اكتمل خلال فترة الأحداث التي يصورها مسلسل الأختيار وجدوا في العمل صورة شاملة و مؤثرة عن تلك الفترة.

وعن الأثر الذي تركه المسلسل في نفسه، أشار إلى أنه تعرف من خلال دوره على عالم ضابط المخابرات وكيف يضحي من أجل أداء واجبه الوطني، وأكد استعداده للقيام بدور البطل التراجيدي الذي يلهم الشباب على نمط أفلام ديزني، لكنه استدرك أن هذا النمط من الأفلام بحاجة إلى تمويل كبير نظرًا لتكاليف الإنتاج المرتفعة لتنفيذ الخدع السينمائية الحركية.

السقا وشعر العامية

وفاجأ السقا الجمهور في الجلسة بقراءة رباعية شعرية بالعامية من تأليفه، تقول:

صباح الخير يا شمس

مساء الخير يا أمس

يا سلام عليك يا بكرة

لو تبتدي بهدوء

وتنتهي بالهمس

صباح الخير يا شمس

وقال السقا: ""لنا الفخر أننا عرب" مشيراً إلى حبه لإلقاء الشعر الجاهلي وقراءته، وقرأ بصوته مقطعاً من قصيدة شهيرة لامرئ القيس، تضمنت البيت الشهير: "مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَعًا كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَيلُ مِن عَلِ"

هاني سرحان: الاختيار يصور فترة مهمة

وبدوره تحدث مؤلف سيناريو مسلسل الاختيار الكاتب هاني سرحان حول أهمية وقيمة المسلسل من زاوية كونه يصور الأحداث الحقيقية التي عاشتها مصر في فترة محددة، نجح خلالها ضباط مصر في إنقاذ البلد وعبر المسلسل عن لحظة انفعال صادقة تجاه مرحلة حساسة.

وأوضح أن دوره ككاتب تمثل في العمل على منح شخصيات المسلسل حياة إنسانية من خلال التركيز على جوانب اجتماعية من حياتهم وأفراحهم وأحزانهم، لإبراز معاناتهم وتضحياتهم في سبيل واجبهم الوطني.

وكشف هاني سرحان عن أعماله الجديدة، ومنها مسلسل لرمضان القادم بعنوان "سوق الكانتو" إضافة إلى مشروع مسلسل للأطفال يعد لكتابته جانب مشروع مجلة عن التراث المصري، موضحاً استعداده لكتابة مسلسل رومانسي يبعد عنه الصورة النمطية التي تحصره في كتابة مسلسلات الحركة.

وتتواصل فعاليات الدورة الـ41 لمعرض الشارقة الدولي في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار"كلمة للعالم"، حتى 13 نوفمبر الجاري، وتضم لائحة الفعاليات الفنية والثقافية قائمة من العروض والضيوف الذين يقدمون لجمهور المعرض خلاصات من تجاربهم في الكتابة والفن.