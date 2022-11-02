نائب حاكم الشارقة يكرم الفائزين بجوائز معرض «الشارقة الدولي للكتاب»

كرّم الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اليوم، الفائزين بجائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وجائزة ترجمان، وجائزة اتصالات لكتاب الطفل، وذلك في أول أيام المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار (كلمة للعالم).

وكرم القاسمي، معهد الشرق - كارلو ألفونسو نَلِّينُو الإيطالي عن الترجمة الصادرة باللغة الإيطالية لمقدمة سليمان البستاني لإلياذة هوميروس، الفائز بجائزة ترجمان، وهي أكبر جائزة للترجمة في العالم، تُعنى بتنشيط حركة الترجمة عن اللغة العربية، وتبلغ قيمتها مليون وثلاثمئة ألف درهم إماراتي.

الجوائز المحلية

وكرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الفائزين، وهم: الكاتبة الدكتورة مشاعل إبراهيم النابودة الفائزة بجائزة الشارقة لأفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية عن روايتها جراح مزمنة، وفي مجال الدراسات جاءت الجائزة من نصيب الكاتب الدكتور عبد الله سليمان المغني عن مؤلفه ملامح من تاريخ الإمارات من خلال كتابات الرحالة والسياسيين الغربيين، بينما ذهبت جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي إلى الكاتبة شيخة مبارك سيف الناخي عن كتابها (وتلك الأيام).

وفازت بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية، الكاتبة الكويتية منى الشمري عن روايتها (خادمات المقام)، فيما حصدت دار نشر بينغوين راندوم هاوس جائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي عن كتاب الحياة المصغرة - كشف المعجزات عن العالم المصغر، فيما نالت جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي الكاتبة فاثي نسثنينغيلا من جنوب أفريقيا عن كتابها ذاي غت يو توو.

وعلى صعيد جوائز دور النشر، نالت جائزة أفضل دار نشر محلية للعام 2022، دار روايات- الإمارات.

وحازت جائزة أفضل دار نشر عربية دار مؤسسة الانتشار العربي من لبنان، فيما جاءت جائزة أفضل دار نشر أجنبية للعام من نصيب الدار العالمية للكتاب الإسلامي.

جائزة الكتاب المصور مصرية

وفي «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، البالغ مجموعها 1.2 مليون درهم، نال جائزة فئة لطفولة المبكرة كتاب «كيف تشعر اليوم؟» للكاتبة مسرة طوقان، والرسامة هيا حلاو، والصادر عن دار كليلة ودمنة، في الأردن، وعن فئة الكتاب المصوّر، فاز كتاب «مملكة الأناتيخ» للكاتبة منار هزاع، والرسامة باسمة حسام، والصادر عن العالية للنشر والتوزيع في مصر.

وفي فئة كتاب ذي فصول، فاز كتاب «همس الأشجار» للكاتبة فيّء موسى، والرسامة فاطمة ماضي، والصادر عن دار أسفار في المملكة العربية السعودية.

وفي فئة كتاب العام لليافعين، فاز كتاب «سأبدأ الآن هل تسمعينني؟» للكاتب أنس أبو رحمة، والصادر عن دار ديناصون في فلسطين، وتم حجب الفائز بفئة القصص المصورة الكوميكس لهذا العام، بقرار من لجنة التحكيم.

وكرم سلطان بن أحمد القاسمي بتكريم أعضاء لجنة تحكيم جوائز المعرض لدورة هذا العام، وهم: سنان صويص، والدكتورة ليلى فامليار، والدكتورة لينا مرهج، والدكتورة هنادي سليط، والدكتورة نسيبة العزيبي.

حضر حفل توزيع الجوائز إلى جانب نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعبدالعزيز تريم مدير عام «اتصالات من e&» في الإمارات الشمالية، وعدد من المسؤولين والأدباء والمثقفين.