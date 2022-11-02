أحمد السقا في جلسة حوارية مع جمهور معرض الشارقة للكتاب الجمعة

يشارك أحمد السقا في جلسة حوارية بعد غد الجمعة، على هامش الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كلمة للعالم»، والذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر حتى يوم السبت المقبل.

وحضر السقا، افتتاح المعرض بصحبة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

الحديث عن مسلسل الاختيار

ويتحدث السقا، خلال الندوة التي يحضرها المؤلف هاني سرحان، حول تجربة مسلسل «الاختيار» وكواليس أبرز الأعمال السينمائية والدرامية، لا سيما وأن المعرض يتيح الفرصة أمام زواره من عشاق ومتابعي الفن السابع والدراما، للتعرف عن قرب إلى التجربة الفنية للسقا، والوقوف عند المحطات التي مر بها في طريق نجوميته، بالإضافة إلى الاطلاع على رحلته في تقديم أبرز الأعمال التي اشتهر بها، وجعلته أحد أبرز نجوم السينما المصرية في الربع قرن الأخير.

جائزة أفضل ممثل سينما

وحصد أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم «العنكبوت» بمهرجان القنوات الفضائية، في الحفل الذي أقيم يوم 22 أكتوبر الماضي.

والفيلم جرى عرضه في موسم عيد الفطر هذا العام، وشارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وينتظر السقا، عرض فيلم «السرب»، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغني، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.