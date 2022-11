أحمد مراد و«السقا» ورضوى الشربيني.. نجوم معرض الشارقة للكتاب 2022

يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، مشاركة متميزة من مصر، في فعاليات المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كلمة للعالم»، والذي انطلق أمس الأول الثلاثاء ويستمر حتى يوم السبت 13 نوفمبر الجاري، سواء على مستوى الناشرين أو نجوم الثقافة والفن والإعلام.

وتشارك العديد من دور النشر المصرية في الفعاليات، من بينها المركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب، فضلا عن دور النشر الخاصة.

موعد لقاء أحمد مراد مع جمهور معرض الشارقة

ويشارك الكاتب أحمد مراد في ندوة بعنوان «كتب المشاهير»، بمشاركة الكاتب الأمريكي نيل ستراوس، مؤلف كتاب: "اللعبة، The Game، وكتاب «لا يمكنني تصنع ذلك: دروس من الحياة،I Can't Make This Up: Life Lessons, and others" وغيره من الكتب الناجحة، يوم 6 نوفمبر 2022، بقاعة «ملتقى 3»، من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يكون موضوع الندوة: «لماذا يقبل المشاهير على تأليف الكتب؟»، وهل يهتم الجمهور أكثر بقراءة كتب هؤلاء المشاهير أم أن اهتمامهم فقط ينصب نحو معرفة المزيد عن الحياة الشخصية للمشاهير المفضلين لديهم؟.

أحمد السقا يشارك في جلسة حوارية

فيما يشارك النجم أحمد السقا في جلسة حوارية غدا الجمعة، على هامش المعرض الشارقة الدولي للكتاب، بعدما حرص على حضور افتتاح المعرض بصحبة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة.

ويتحدث السقا خلال الندوة التي يحضرها أيضا المؤلف هانى سرحان، حول تجربة مسلسل «الاختيار»، وكواليس أبرز الأعمال السينمائية والدرامية، والوقوف عند أبرز المحطات التي مر بها في طريق نجوميته.

مكا تلتقي الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج «هي وبس» على قناة cbc، يوم الأحد المقبل، مع جمهور معرض الشارقة، في جلسة نقاشية، ضمن كوكبة من نجوم التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.