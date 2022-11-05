«الرعاية الصحية»: توافر تقنية TAVI العالمية بمستشفيات التأمين الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توافر خدمات علاج ضيق الصمام الأورطي بالقلب عن طريق القسطرة التداخلية بتقنية التافي (TAVI) بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك في إنفوجراف أصدرته هيئة الرعاية الصحية، اليوم، أوضحت فيه أنّ إجراء التافي هو تقنية طبية عالمية لعلاج ضيق الصمام الأورطي بالقلب (دون جراحة).

وأشارت الهيئة، إلى أن إجراء التافي هو تقنية طبية متقدمة تستخدم لإجراء عملية تغيير أو زراعة أو استبدال الصمام الأورطي التالف أو الضيق عن طريق القسطرة القلبية (دون جراحة)، مشيرة إلى أنه لا تحتاج عمليات التافي إلى شق الصدر (قلب مفتوح) لتغيير الصمام الأورطي، ولكن تتم من خلال فتحة صغيرة، واستخدام أنبوب رفيع مرن (قسطرة) للوصول إلى القلب دون تدخل جراحي.

وأضافت، أن إجراء التافي هو إجراء بديل لعمليات القلب المفتوح، خاصة للمرضى المعرضين لخطر حدوث مضاعفات عند إجراء جراحة استبدال الصمام الأورطي عن طريق القلب المفتوح، وخاصة للمرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت: أنه في إجراء التافي يقوم الطبيب بإدخال القسطرة إلى القلب من خلال الصمام التالف، ثم يستخدم بالون طبي لفتح الصمام، ثم يتم تركيب الصمام الجديد في منتصف الصمام القديم وتثبيته، وبهذا يمكن أن يبدأ الدم بالتدفق مباشرة من خلال الصمام الجديد، وبمجرد أن ييقن الطبيب من وضع الصمام الجديد بشكل صحيح، يترك الصمام ويتم إزالة القسطرة.

ولفتت، إلى أنه يسمح هذا الإجراء بتدفق الدم الغني بالأكسجين إلى بقية أعضاء الجسم عن طريق استبدال الصمام التالف بآخر صناعي، وأنه يساهم إجراء التافي في تجنب المريض لمضاعفات الجراحات التقليدية (القلب المفتوح)، كما يساهم في تجنب المريض أي عدوى أثناء إجراء عمليات استبدال أو زراعة الصمام الأورطي، ويساهم أيضًا في سرعة تعافي المريض، وعودته إلى حياته الطبيعية بعد فترة إقامة قصيرة في المستشفى من "5 - 7" أيام.

وأكدت الهيئة، أنه تتميز مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بإمتلاكها أحدث الأجهزة الطبية للقسطرة التداخلية، كما تضم فريق طبي متخصص في إجراء تلك العمليات TAVI بنسب نجاح عالمية، تتخطى ال 98%.

ولفتت، إلى توافر خدمة تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة القلبية داخل وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وكذلك داخل وحدة قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بالإسماعيلية، مشيرة إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في صمامات التافي مثل شركة بوسطن ساينتفيك "BOSTON Scientific".

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور عمرو زكري، الرئيس التنفيذي لشركة AZM للتجارة والتوزيع ووكيل شركة بوسطن ساينتفيك، التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، وريادتها في مجال الرعاية الصحية بمصر، وأثرها على سرعة تطور منظومة الرعاية الصحية بها، وجودة خدمات الرعاية الصحية بمستشفياتها، وتجهيزاتها الطبية، وضمها أفضل الكوادر الطبية لعلاج المرضى، مؤكدًا نؤمن بتسخير التكنولوجيا الطبية في خدمة وعلاج المرضى بتقنيات عالمية.