رئيس «الرعاية الصحية» يبحث تطبيق التكنولوجيا الدوائية لتحسين مزايا التأمين الصحي

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور سامي خليل، مدير شركة «تاكيدا مصر» للصناعات الدوائية (TAKEDA)، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

زيادة فرص العلاج للمرضى على نحو مطابق للمعايير العالمية

واستعرض اللقاء، نتائج التعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية و«تاكيدا مصر» في العديد من مجالات الرعاية الطبية والدوائية، كما ناقش استمرار تبادل الخبرات في مجالات استخدام وتطبيق البحوث والتكنولوجيا الطبية والدوائية، للتعرف على طرق العلاج الأمثل، ومتابعة أحدث التطورات في العلاج، مما يسهم في تحسين مزايا الرعاية الطبية والعلاج الدوائي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وزيادة فرص العلاج للمرضى على نحو أفضل مطابق للمعايير العالمية.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات تدريب الأطباء والصيادلة على البرامج والتطبيقات الحديثة، والارتقاء بالمستوى المعرفي لهم وإكسابهم المهارات التكنولوجية لتحسين الرعاية الطبية والعلاج الدوائي، ومنها التدريب على تطبيق (GI Atlas) الرقمي، والذي يعد منصة متخصصة لأمراض الجهاز الهضمي تم تصميمها لتسهيل تبادل المعرفة بين المتخصصين في الرعاية الصحية بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام ومن مصادر موثوقة، وكذلك التدريب على تطبيق (فارما تل)، والذي يعد أول تطبيق تعليمي إلكتروني مُصمم لتنمية المعرفة والمهارات لدى الصيادلة العاملين بالمستشفيات بطريقة تعليمية من خلال تطبيق سهل التصميم، يسهم في التشخيص الدوائي المبني على الأدوات العلمية والحلول التكنولوجية المحدثة.

وثمَّن السبكي، التعاون المثمر مع شركة «تاكيدا مصر»، لافتًا إلى أنَّها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية القائمة على الأبحاث والتطوير، إذ أظهرت الشركة أداءا قويًا في تعزيز تطوير نظام الرعاية الصحية بمصر، لافتًا إلى أنَّ الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة الدولية تسهم في نجاح جهود الدولة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة للمصريين بجودة عالمية، وتابع: مصر محور الشراكات الناجحة، ولدينا فرص غير متناهية للاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر.

الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لمقدمي الخدمة الصحية

وأكّد السبكي، اهتمام الهيئة بالتعليم والتدريب المستمر لمقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والصيادلة، واستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية في التعليم والتدريب والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، والتعرف على أحدث البروتوكولات الإكلينيكية المحدثة دوليًا لعلاج المرضى، مشيرًا إلى الانعكاس الكبير لذلك على مستوى جودة الخدمة والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وجعلها أكثر تطورًا وتقدمًا وأمانًا.

وأكّد السبكي، أهمية الاستفادة من التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة في تيسير حصول المواطنين على كافة خدمات الرعاية الصحية، ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على ذلك، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لرقمنة كل الخدمات ورؤية مصر 2030 في هذا الإطار.

وأعرب الدكتور سامي خليل مدير شركة «تاكيدا مصر» للصناعات الدوائية، عن تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى جهودها المبذولة وأثرها الإيجابي على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر.

وتابع: «نسعى إلى عقد شراكات هادفة مع مختلف الجهات المعنية لاستمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر»، مضيفًا أنَّ الشركة تؤمن بأهمية تسخير التقنيات التكنولوجية لخدمة القطاع الطبي، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية مصر للتحول الرقمي، ويعد تطبيقاتها جزء من التطور في الصناعة التي تتحرك نحو تكامل أفضل لنظام الرعاية الصحية ومقدمي الخدمة في مختلف دول العالم.