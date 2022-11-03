«الرعاية الصحية»: المستشفى الميداني بـCOP27 مجهز لخدمة الضيوف

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالصور عن تجهيزات واستعدادات مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني للتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، خلال الأيام القليلة المقبلة.

تيسير حصول وفود COP27 على الخدمات الصحية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى إقامة المستشفى المُصغر الميداني داخل نطاق المركز الدولي للمؤتمرات، الذي يشهد الفعاليات الرئيسية لهذا المؤتمر العالمي المهم، لافتًا إلى أهمية ذلك في تيسير حصول الوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة بسهولة ويُسر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنّ المستشفى المُصغر الميداني مجهز على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الطوارئ ومختلف الحالات الطبية الأخرى، ومربوط إلكترونيًا مع مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، لإتاحة تبادل الاستشارات الطبية بشأن الحالات التي قد تتردد على المستشفى الميداني، وضمان تقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة، ومطابقة لأحدث المعايير العالمية.

20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي

وتابع السبكي، أنّ المستشفى المُصغر الميداني مجهز بـ4 أسِّرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 أسِّرة عناية مركزة، وغرفة عمليات متكاملة، وغرفة بها وحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية، ومعملًا للتحاليل الطبية، وصيدلية، مؤكدًا الاستعداد التام للمستشفى على مدار 24 ساعة خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ، للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة للمشاركين في المؤتمر.

ولفت السبكي، إلى أنّه يتم إنارة المستشفى المُصغر الميداني بالطاقة الشمسية، وبها مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر المناخ نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، لتحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أنّ المستشفى يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات والرعاية الصحية الوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.