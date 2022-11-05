سعر الأرز الشعير.. انخفاض الطن 1600 جنيه بعد شهرين من حصاد المحصول

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 9600 جنيه، اليوم السبت، كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 9300 جنيه، وسط تراجع كبير في سعر الطن بعد أن سجل 11 ألفًا و300 جنيه مع بداية موسم حصاد المحصول لعام 2022.

سعر الأرز الشعير

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث «سخا» الزراعية، أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة سجل 9600 جنيه، وسط تراجع في سعر الطن الواحد 1600 جنيه منذ بداية موسم الحصاد، كما سجل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 9300 جنيها، بنسبة تراجع 900 جنيه منذ حصاد المحصول على مدار 70 يومًا.

سعر الأرز الشعير وإجمالي إنتاج المحافظة

وأوضح «الرفاعي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأرز الشعير يشهد انخفاضًا في الأسعار منذ مطلع الأسبوع الماضي، بما يصب في مصلحة المستهلك بشكل كبير، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 33% من محصول الأرز الشعير، علاوة علي إنتاجية فائقة تصل لنحو مليون و100 ألف طن أرز.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة من الأرز الشعير على مستوى الجمهورية بلغت نحو مليون و200 ألف فدان من أصناف أرز عريض الحبة والأرز رفيع الحبة، ليغطي نحو 82 % من الاستهلاك المحلي.