النائب عن «تنسيقية شباب الأحزاب» محمد عزمي: قمة المناخ تروج للسياحة

قال محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي يؤكد عودتها لمكانتها المستحقة من جديد.

وأوضح «عزمي» لـ«الوطن»، أن مؤتمر المناخ المقرر استضافته في مدينة شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، بحضور 197 من قادة رؤساء دول العالم، جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة أن الكرة الأرضية عانت خلال السنوات الأخيرة من انبعاثات كربونية كان لها تأثير سلبي على حياة البشر.

أهمية مؤتمر المناخ للقارة الأفريقية

وتطرق عضو مجلس الشيخ إلى الحديث عن الأضرار التي لحقت بالمحيط الإقليمي، موضحا أن أفريقيا تعد الأكثر ضرارا من الانبعاثات الكربونية، كونها قارة صحراوية تقل فيها نسبة المساحات الخضراء والغابات مقارنة بالقارات الأخرى.

السياحة المصرية

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن المؤتمر يعد فرصة للترويج للسياحة المصرية، وإبراز التغيرات الشاملة التي طرأت على مدينة شرم الشيخ خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في التطوير الكبير للشواطئ والمنتجعات السياحية المقامة بها.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن أمنياته بأن يخرج المؤتمر بتوصيات دولية تلزم كل دول العالم بالحد من استخدام الأجهزة التي ينبعث منها غازات ثاني أكسيد الكربون، وتؤثر سلبا على حياة البشر.