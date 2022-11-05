فرح الديباني: مهرجان قصر المنيل يستغل الأماكن الأثرية بالفن والموسيقى

قالت السوبرانو المصرية فرح الديباني، إنّها شاركت في مهرجان قصر المنيل للموسيقى العالمية، للمرة الثانية، مضيفة: «أنا سعيدة بهذا المهرجان، لأنه لا يتكرر كثيرا في مصر، من حيث استغلال الأماكن الأثرية في الثقافة والفن والموسيقى».

الحصول على جائزة حسن كامي

تابعت فرح الديباني، خلال حوارها مع رامي محمد، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أنا سعيدة لأن أصدقاء قصر المنيل نفذوا احتفالا كهذا، أول مرة شاركت في هذا المهرجان كانت في عام 2019 بالقاعة الذهبية، وجرى تكريمي من عباس حلمي، وحصلت على جائزة حسن كامي».

كنت أسمع موسيقى كلاسيكية بالمدرسة الألماني

أشارت السوبرانو العالمية، إلى أنه حياتها الفنية بدأت في الإسكندرية: «شجعني أهلي وجدي على دراسة البيانو، فقد كنت أسمع موسيقى كلاسيكي، وكنت أدرس في المدرسة الألماني، التي كانت تهتم بحصص الموسيقى».

درست الهندسة والأوبرا في وقت واحد

وأكملت فرح الديباني: «درست الهندسة المعمارية، ودرست في الأوبرا في نفس الوقت، وكان ذلك أصعب شيء في حياتي، فدراسة الهندسة صعبة للغاية، أما دراسة الأوبرا فهي عبارة عن 4 سنوات بكالوريوس وعامين ماجستير، درست الغناء والتمثيل المسرحي والحركة على المسرح ومخارج الألفاظ وتاريخ الموسيقى والسولفاج، كنت مش بنام، وأهلي دعموني وأساتذتي في الجامعتين دعموني».