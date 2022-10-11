بعد غد.. فرح الديباني ضيفة منى الشاذلي على «cbc»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الميزوسوبرانو المصرية فرح الديباني، في برنامجها «معكم» الذي يُعرض على قناة «cbc» بعد غد الخميس في تمام الساعة 9 مساءً.

وتأتي الاستضافة على خلفية مهرجان «هي للفنون» وهو عبارة عن حدث ثقافي دولي يجمع فنانات من دول المختلفة من ضمنها مصر وسويسرا والبرتغال وفرنسا وسويسرا، ويضم عددًا من الفنون كالموسيقى والعروض الراقصة والفنون البصرية وورش العمل والأنشطة الثقافية الشعبية لكل بلد.

من جهتها، تتحدث فرح الديباني،عن علاقتها بالمطربة الشهيرة داليدا، وكيف أن حلمها بدأ منذ أكثر من عام حين فكرت في عمل حفلة كاملة تضم أغاني متنوعة للمطربة داليدا.

فرح الديباني تشدو بأغاني داليدا

وخلال اللقاء، تقدم فرح الديباني أغاني داليدا، على أنغام أوركسترا مكونة من عازفات وتقودها المايسترو الألمانية ماجدلينا كلين.

فرح الديباني تتحدث عن مشاركتها في حفل تنصيب ماكرون

أيضًا تتحدث فرح الديباني عن مُشاركتها في حفل تنصيب الرئيس الفرنسي ماكرون، بعد أن لفتت المغنية المصرية أنظار العالم بإحياء خطاب التنصيب كأول مصرية وعربية تغنى وتشارك في ذلك الحدث.