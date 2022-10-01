فرح الديباني تحتفل بانتصارات أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس

أعربت الفنانة السوبرانو المصرية فرح الديباني، عن سعادتها البالغة لإحياء حفل انتصارات أكتوبر المقبلة، في مدينة النور باريس.

فرح الديباني تخطط لجدول أغنياتها في حفل باريس

أوضحت فرح فى تصريحات لـ«الوطن»، أن حفلها القادم سيكون بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس مع المصريين والعرب هناك، لكنها لم تحدد بعد خريطة وجدولها للحفل.

فرح كانت أحيت أمس، حفل افتتاح مهرجان She Arts الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة لتنشيط السياحة، ويستمر حتى الثلاثاء 4 أكتوبر، ويتخذ المهرجان من مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، مقرًّا رئيسيًّا للفعاليات.

فرح الديباني كرمت فى مؤتمر الشباب

فرح الديباني، «ميزو سوبرانو» مصرية عالمية، لفتت أنظار العالم بإحياء حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر، حيث قام ماكرون بعد الحفل بتقبيل يدها.

تعد الديباني هي أول مغنية مصرية والأولى في العالم العربي تنضم إلى أوبرا باريس، وحازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس.

كما منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، ومن المقرر أن تعود إلى القاهرة عقب إحياء حفل باريس، من أجل استكمال نشاطها الفني هنا.