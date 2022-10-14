فرح الديباني عن غنائها النشيد الفرنسي في حفل تنصيب ماكرون: «كنت خايفة»

كشفت فرح الديباني، مطربة السوبرانو المصرية، كواليس غنائها للنشيد الوطني الفرنسي احتفالا بفوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحه أنه قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية طلبوا منها الظهور لغناء في حفل تنصيبه، «هو كان سمعني قبل كدة في المعهد العربي في باريس، وكنت غنيت في احتفالية برايفت بحضوره».

الديباني: كنت خايفة إني أنسى كلمة أثناء الغناء

وأضافت «الديباني»، خلال استضافته ببرنامج «معكم»، وتقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن أكثر ما كان يشغل بالها هو أن تنسى أيا من كلمات النشيد الفرنسي، وذلك لأن مثل تلك الحفل كانت منقولة على مستوى كافة وسائل إعلام دول العالم، «كنت خايفة أنسى كلمة أثناء الغناء».

الديباني: الحمد لله أني لم أخطئ في غناء النشيد الفرنسي

واستطردت: «قبل ما أطلع أغني النشيد الوطني الفرنسي لقيت ناس بتغني كانت متعودة يغنوا مباشرة بعد ما الرئيس الفرنسي يقول كلمته، وبعديها طلعت على المايك وغنيت في نص النشيد الوطني، وكنت مرعوبة أنسى كلمة أو ألخبط في النشيد الفرنسي، والحمد لله أنه لم يحصل».

وأوضحت أنه بعد بدء غنائها في نصف النشيد الوطني الفرنسي، طلب الرئيس الفرنسي من الفرقة الموسيقية التوقف عن الغناء حتى تغني هي النشيد الفرنسي بصوتها، وهو ما نجحت فيه بالفعل ولم تخطئ أو تنسى أيا من كلمات النشيد الفرنسي خلال حفل تنصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.