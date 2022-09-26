انطلاق مهرجان «هي الفنون» بحفل فرح الديباني الجمعة

تفتتح فرح الديباني فعاليات مهرجان «هي الفنون» She Arts"، بحفل غنائي يحتضنه مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل.

فرح الديباني وفرقة بهججة تفتتحان مهرجان «هي الفنون»

أوركسترا «هي الفنون» يتكون من عازفات مصريات محترفات، تحت قيادة المايسترو الألمانية ماجدلينا كلين، وبمشاركة الألمانية ماجدة مكوسا بعزف الكمان.

مهرجان هي الفنون من أوائل المهرجانات الفنية في مصر التي ترتكز بشخص أساسي على فنون المرأة، عبر احتضان عروض موسيقية وغنائية واستعراضية ومسرحية تكون البطلة فيها هي المرأة، احتفاءا بإبداعاتها وتقديرا لفنها، ويعود هذا العام بنسخته الثانية، ويستمر لمدة خمسة أيام متواصلة حتى الثلاثاء 4 أكتوبر، ويأتي هذا العام تحت مظلة وزارة الثقافة والهيئة العامة للتنشيط السياحي.

إيمي سلطان تشارك في مهرجان «هي الفنون»

ويشهد المهرجان هذا العام توليفة منوعة من العروض الفنية، من بينها عرض راقص استثنائي لـ إيمي سلطان، وعرض غنائي جماعي لفرقة «بهججة»، وحفل غنائي للمطربة الإماراتية ألماس، وعرض مسرحية «ضلع مؤنث سالم»، بجانب عرض غنائي للثنائي حافظ وبستان وحفل المطربة مي كمال وعرض موسيقي لعازفة الهارب منال محيي الدين، إضافة إلى عرض إيقاعي مميز لفرقة طبلة الست، في حين يوضع مسك الختام بعرض أوركسترا النور والأمل.

كما تشهد النسخة الثانية من المهرجان النسائي مشاركات دولية مميزة للسويسرية جاسمين الباش والإيطالية سيمونا سيفريني والفرنسية تولديا، بجانب إيروكو تريو من البرازيل، وأمارا كوارتيت من البرتغال، إضافة لضم الفعاليات الفنية عروض أفلام من سلسلة «لأنها أبدعت» وستاند أب كوميدي مع كوميدي الست وعرض رقص من فرقة كنعان للفلكلور الفلسيطينة، وورشة إيقاع مع صابرين الحسامي، إضافة للمعرض الفوتوغرافي «هي دائما ملهمة».

فرح الديباني، «ميزو سوبرانو» مصرية عاليمة، لفتت أنظار العالم مؤخرًا بإحياء حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر، وتعد أول مغنية مصرية والأولى في العالم العربي تنضم إلى أوبرا باريس، وحازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، كما منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.