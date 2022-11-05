«المنشآت الفندقية»: معرض لندن فرصة لإعادة السائح البريطاني إلى مصر

تشارك مصر بجناح مميز في معرض لندن السياحي، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية اعتبارا من بعد غد الاثنين ولمدة يومين.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المشاركة المصرية في هذا المعرض مهمة جدا، باعتباره واحد من أكبر المعارض السياحية في العالم، من حيث عدد حضور العاملين بقطاع السياحة والطيران العالمي، فضلا عن الجمهور العادي.

الترويج للسياحة في أوروبا

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة لـ«الوطن»، أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للعاملين بالقطاع السياحي المصري الحكومي والخاص للترويج للمقصد السياحي المصري في الدول الأوربية بصفة عامة، وبريطانيا بصفة خاصة، وذلك من خلال عقد اللقاءات داخل الجناح المصري مع وكلاء السياحة والطيران من مختلف دول العالم، فضلا عن عدد من المسؤولين الحكوميين والبريطانيين.

السياحة الترفيهية والثقافية في مصر

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة للترويج للأنماط السياحية التي تمتلكها مصر، سواء الترفيهية أو الثقافية والأثرية، وتابع «مصر تمتلك العديد من المدن التي تقدم منتج السياحة الترفيهية والشاطئية، مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، كما تمتلك مدنا ثقافية وأثرية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة».

عودة معدلات الحركة السياحية من بريطانيا

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن بريطانيا تعتبر من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر، إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تراجعا في أعداد السائحين البريطانيين الوافدين لمصر، مشيرا إلى أن القطاع السياحي المشارك في معرض لندن يعمل على عودة الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا لما كانت عليه قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019.

يشار إلى أن معرض لندن السياحي، والذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، يعتبر ثانى أكبر معرض سياحي في العالم بعد معرض برلين.